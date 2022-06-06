Бывший завод Renault официально переименован в «Москвич»

Столичный автомобильный завод французской компании Renault, проданный российским властям в мае, официально переименован в «Москвич». Об этом сообщает РБК.

В записях в Едином госреестре юридических лиц за 3 июня сказано, что новым руководителем предприятия стал заместитель главы Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, а совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий». Через АО «Особая экономическая зона „Зеленоград“» ее контролирует Департамент имущества Москвы.

Французская компания Renault приняла решение приостановить деятельность на территории России в марте. После этого Минпромторг РФ заявил, что все ее российские активы перейдут в собственность государства и Правительства Москвы.

Столичная администрация получила в распоряжение московский автозавод, находившийся в собственности Renault. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с выпуском машин под брендом «Москвич» поможет челнинский КАМАЗ. По информации СМИ, там локализуют производство китайских автомобилей.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны заявили многие крупные компании.