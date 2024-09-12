Мама о сыне-контрактнике из Буинского района: «Я вырастила героя»

Фото предоставлено Алфинур Юсуповой

Уроженец Буинского района Дмитрий Ярылкин с позывным Ярый служит в артиллерийских войсках. Уничтожает врага, стреляя из Гаубицы Д-30. Близкие только это и знают, потому что лишнего он не рассказывает. Те, кто живет по военному уставу, и так немногословны, а Дмитрий и по природе своей молчаливый.

По словам супруги Дмитрия Кристины, отправиться на СВО ее муж решил после разговора с двоюродным братом.

«Об этом он уже долго думал, держал в себе. Это не решение одного дня. Он человек, который взвешивает каждый шаг. „Там друзья, дальние родственники, и я должен быть с ними, по-другому не могу“, сказал муж. И мы не стали противиться», — говорит женщина.

Мать Елена Ярылкина гордится своим единственным сыном.

«Когда выходит на связь, всегда говорит, что все в порядке. Пусть так и будет, пусть вернется домой живым и невредимым, ведь у них дети. Я вырастила героя», — убеждена Елена.

По ее словам, сын очень трудолюбивый, до того, как уехать на поле боя, он работал, засучив рукава. В бывшем профессиональном училище № 83 освоил специальности газовика, электрика. Получались у него и строительные работы, ездил даже в Москву. Словом, он такой, что нигде не подведет.

А в селе Кият героя ждут трое дочерей. В день приезда отца в отпуск Соня, Карина, Мия наряжаются в красивые платья, вместе с мамой готовят вкусные блюда. А когда подходит время, выходят на улицу и ждут. Увидев его, бросаются ему на шею, обнимают и долго не отпускают. Ведь очень соскучились. И начинают рассказывать о том, что делали вместе с мамой, кто какой рисунок нарисовал к приезду отца. А потом Дмитрий достает из сумки одинаковые куклы для дочерей, угощения. Эти две недели пролетают так быстро. Накануне отъезда Дмитрий везет дочерей в город, где они могут попрыгать на батуте, покупает им вкусняшки.

Потом девочки вновь ждут своего мужественного папу в очередной отпуск.

Фото предоставлено Алфинур Юсуповой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Буинский ветеринарный техникум отправил бойцам СВО внедорожник.

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