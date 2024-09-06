«Мирные жители называют спасителями, молятся за нас»: истории бойцов СВО из Татарстана

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я тобой горжусь, служи!»

Осенью прошлого года боец из Набережных Челнов с позывным Казначей подписал контракт с Министерством обороны России. Свое решение он объяснил тем, что не может смотреть на страдания мирных жителей новых регионов страны. Сейчас боец продолжает служить. А главная радость для него — то, что им гордится папа. Обо всем этом он рассказал, находясь в краткосрочном отдыхе дома.

«У меня много друзей ушло туда. Да и смотреть на все это уже надоело. Решил сам поучаствовать и себя проверить, на что способен. Вот в том году, в сентябре, подписал контракт и уехал. Да, хорошо проводят обучение. Когда я приехал, попал в разведку. Потом меня (ну не только меня, а много кого) перевели в штурмовики. Бывал и в штурмах. Повидал, что там происходит. Получил небольшую контузию», — рассказал военнослужащий.

Впервые боец участвовал в штурме у поселка Водяное, где его и сослуживцев контузило. «Ощутил, что такое кассетные снаряды. Когда они летят рядом с тобой, и ты молишься, чтобы тебя не зацепило. Прилеты от танков, их артиллерии, соответственно, дроны-камикадзе „Баба-яга“. „Баба-яга“ — это самое страшное. Это очень большой дрон, который скидывает противотанковые мины. Они тяжелые, каждая весит по 6 килограммов», — пояснил боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Однажды он спас себя и товарища от дрона-камикадзе. Казначей увидел, что летит БПЛА, а его сослуживец — нет.

«Я его успел схватить за броник, оттащить вместе с собой, чтобы спрятаться. Если бы он увидел „птичку“, он бы так же сделал со мной. Как-то на Авдеевском направлении, когда мы были при заезде туда, нас атаковал дрон. Спасла защита на крыше. Дрон ударил в нее, частично кабина была повреждена. Все спаслись. В принципе, состав доехал до позиции, боеприпасы тоже. Машину потом чинили. То есть вот такая ситуация произошла, чудом мы уцелели», — добавил военный.

Казначей нисколько не жалеет, что отправился в зону спецоперации. «Отец мной гордится. Я думаю, это самое главное. Мама бы была, тоже бы гордилась. Ну, друзья мои тоже мной гордятся. Папа поначалу-то был против. Сейчас уже говорит: „Дороги назад нет. Молодец! Я тобой горжусь, служи!“», — сказал боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Страх поначалу был, признается военный. Потом он переборол его, потому что если будет страх, по его словам, то можно начать вести себя не так, как надо. «Надо адекватно ко всему относиться и принимать быстрые решения, а со страхом это может не получиться», — поделился он своим видением.

Мирные жители называют военных спасителями, они всегда рады встрече с ними. «Всегда говорят: „Наши спасители!“ Всегда желают хорошего, добра. Всегда молятся за нас», — говорит Казначей с теплотой в голосе.

Важна для военных и поддержка тыла, и шефская помощь, и рисунки от детей. «Это приятно. Кто-то вешает талисманы. <...> Я тоже повесил талисманы — две игрушки. Или, допустим, коробка конфет, а в коробке — игрушка от ребенка. Приятно получать такие вещи, это поддержку дает, потому что люди верят в нас», — отметил боец. Казначей уверен: победа будет за Россией.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Перед тем как военнослужащий уехал обратно на передовую, мэр Челнов Наиль Магдеев вручил бойцу питбайк.

По словам мужчины, он успел его протестировать: техника хорошая, быстроходная, нареканий нет. «Мы ищем боевую позицию, где установить свое орудие, чтобы не ходить пешком, так как это сложно и небезопасно. Вот на такой технике можно съездить туда и обратно очень быстро и скрыться от того же дрона. Мотоцикл хороший. Спасибо, кто участвовал в помощи, администрации нашего города. Отлично город поддерживает», — заключил он.

«Мужчина должен защищать Родину»

Рамис Иванов из Нового Кинера Арского района за проявленные в зоне специальной военной операции мужество и отвагу трижды был награжден медалями. В августе он тоже побывал дома в краткосрочном отпуске. Он оптимист, но немногословен.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

«Скоро уже в дорогу. Осталось всего пару дней отпуска. Потом снова отправлюсь в зону специальной военной операции. На передовую. Возможно, когда будет опубликована эта статья, я уже буду там», — сказал он перед отправкой.

Бабушке Халиме ханум будет тяжело снова провожать любимого внука. Родился Рамис в 1998 году. После окончания девятого класса в Новокинерской средней школе поступил в Атнинский сельскохозяйственный техникум. Освоил профессию техника-механика. Работал на стройке, занимался «шабашками». Он главный добытчик в семье.

«Папа с мамой развелись. Папу я не знаю. У мамы тоже другая семья. Она живет в поселке Джалиль Сармановскго района. У меня есть сестренка. Она учится в школе. А я сын бабушки. Рос в Новом Кинере с бабушкой по матери», — рассказал о себе Рамис Иванов.

В 2022 году он одним из первых уехал в зону СВО. «Я мужчина, должен защищать Родину. Не волнуйся, я вернусь живым и здоровым», — утешал он бабушку, у которой от слез опухли глаза. И у самого при виде бабушки, провожающей его, на глаза навернулись слезы. Но он быстро взял себя в руки. Мужчина должен быть отважным. Так его воспитала бабушка.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

«Я служу командиром орудия артиллерийского дивизиона. Всегда на передовой. Отпуск закончится, и я снова отправлюсь на передовую. Там, где мы служим, почти все из Арского и Атнинского районов», — продолжил боец.

Рассказал военнослужащий и про гуманитарную помощь. Вся она в полном объеме доходит до бойцов. «Да, гуманитарные грузы доставляют и из Арска, и из Нового Кинера. Выражаю благодарность волонтерам, руководителям, всем, кто оказывает помощь, жителям района, отдельно жителям Нового Кинера», — отметил он.

«Орден Мужества должен получить каждый, кто там находится»

Александр Чернов из села Белкино Пестречинского района награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Торжественная церемония вручения награды состоялась в райцентре на ежегодном празднике народного творчества «Пестречинские зори», приуроченном ко Дню республики. Вручил орден ветеран воинской службы Фарит Валиев. Александр пришел на мероприятие вместе с семьей: женой Ириной и двумя сыновьями — 6-летним Матвеем и 4-летним Павлом.

«Такую награду, как орден Мужества, должен получить каждый, кто там находится. Ведь каждый рискует своей жизнью», — выразил уверенность военный.

Александр до мобилизации работал трактористом в сельхозпредприятии «Ак Барс Пестрецы». Повестку не ждал, но предполагал, что его могут призвать. Уже 3 ноября 2022 года оказался в зоне боевых действий. Сначала был пулеметчиком, потом прошел обучение в городе Ейске и стал стрелком-зенитчиком. Его задачей было следить за наземным пространством, не давать авиации противника приближаться, сбивать его летательные аппараты.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Почти через год, 24 октября 2023-го, военнослужащего ранили. Это произошло, когда он пытался вытащить с поля боя тело погибшего односельчанина.

«Когда мы выносили его, были обнаружены врагом, нас начали обстреливать. Передо мной взорвалась мина, и я получил ранение. Потерял сознание, через какое-то время пришел в себя. Нас было четверо раненых, один не мог идти из-за сильного повреждения ноги. Мы пять часов выходили вдвоем с товарищем и все-таки добрались до своих, сообщили, что там остались раненые. За ними уже выдвинулась другая группа и эвакуировала их», — рассказал об обстоятельствах своего ранения Александр.

Раненый боец лечился в госпитале в Белгороде, потом два месяца – в Смоленске. С декабря Александр находится дома, с родными. Впереди — восстановление.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.