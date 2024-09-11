Буинский ветеринарный техникум отправил бойцам СВО внедорожник

Буинский ветеринарный техникум отправил в зону спецоперации автомобиль «Шевроле Нива». По словам руководителя заведения Ильдара Гиниятуллина, предоставление автомобиля было коллективным решением.

«Это был автомобиль, на котором курсанты обучались на вождение. Студенты проводили капитальный ремонт. Заменили двигатель и другие запасные части. Стало как новенькое. Пусть наши буинцы с победой вернутся, — сказал Гиниятуллин.

Вместе с автомобилем отправили маскировочную сеть. «Ее плели студенты во время летней практики. Учеба началась, и мы продолжаем эту работу», — сказал директор.

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