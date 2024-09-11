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СВО 11 сентября 2024 19:38

Буинский ветеринарный техникум отправил бойцам СВО внедорожник

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Буинский ветеринарный техникум отправил бойцам СВО внедорожник

Буинский ветеринарный техникум отправил в зону спецоперации автомобиль «Шевроле Нива». По словам руководителя заведения Ильдара Гиниятуллина, предоставление автомобиля было коллективным решением.

«Это был автомобиль, на котором курсанты обучались на вождение. Студенты проводили капитальный ремонт. Заменили двигатель и другие запасные части. Стало как новенькое. Пусть наши буинцы с победой вернутся, — сказал Гиниятуллин.

Вместе с автомобилем отправили маскировочную сеть. «Ее плели студенты во время летней практики. Учеба началась, и мы продолжаем эту работу», — сказал директор.

С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Алфинур Юсуповой.

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#спецоперация
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