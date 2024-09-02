«Россия — непобедимая страна»: как бойцы из Татарстана в зоне СВО приближают Победу

Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Жена отговаривала, но это мое решение»

Житель Пестречинского района Татарстана Андрей Саликиев решил подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. Андрею 30 лет, он родился и вырос в селе Ковали в семье Зои и Анатолия Саликиевых.

Получил профессию в Ленино-Кокушкинском колледже и отправился служить в армию. Срочную службу проходил на 7-й военной базе Вооруженных сил РФ, дислоцированной на территории Абхазии, был командиром отделения. У Андрея есть семья: жена и двое детей, сыну скоро будет четыре, дочери исполнился год. Ранее татарстанец работал в исправительной колонии.

Как и многие желающие подписать контракт, Андрей в первую очередь пришел в районный военкомат. «Здесь меня хорошо встретили, я задал все интересующие меня вопросы. Посоветовали все обговорить с близкими. Потом сопроводили на медосмотр, его я прошел быстро, без очереди, и на здоровье не жалуюсь. Сегодня подписываю контракт», — рассказал он.

На вопрос, как и почему он решился на такой шаг, ответил просто: «А кто, если не я?» «Нужно защищать страну. Иначе это будет продолжаться и продолжаться. Многие ребята сейчас подписывают контракт и уходят в зону СВО. Каждый, конечно же, решает сам, это вот мое решение. Никто никого не может уговорить или заставить в этом вопросе», — заявил он.

Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Для близких его намерение пойти на спецоперацию оказалось неожиданным. «Жена отговаривала, но в итоге согласились, сказала: „Решай сам“. Родители еще не теряют надежды уговорить меня остаться, вчера приезжали даже к нам домой. Я понимаю их, на то они и родители, каждый новый шаг своего ребенка встречают с тревогой и волнением. Так же переживали, когда я уходил в армию, поступил на новую работу. Думаю, со временем свыкнутся», — заметил пестречинец.

«Я, можно сказать, единственный мужчина в нашем роду, который сейчас может уйти на службу. Кругом одни девчонки, у меня есть родная сестра, и даже все двоюродные — только девчонки. Ну реально – кто, если не я», — пошутил боец.

Фото: предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Верю, мои сыновья домой вернутся с победой»

Два сына Суфии Мухаметовой из Средних Челнов Нурлатского района участвуют в специальной военной операции. Сельчанка вместе с мужем вырастила троих сыновей.

Старшему, Ренату, 49 лет, близнецам Альберту и Айрату — по 45. Все трое сыновей, проходя срочную службу, участвовали в боевых действиях в Чечне. Суфия Галиулловна переживала за каждого из них, с нетерпением ждала их возвращения. Сегодня она вновь живет похожими переживаниями — Альберт и Ренат сражаются за Победу на передовой.

«Уже два года будет, как Альберт ушел по мобилизации. Он, получив повестку, не раздумывая, решил идти. Я тяжело переживала, долгое время не могла найти себе места. Потом успокоилась. Ведь, как говорится, беда беду накликает. Слезами ничего не изменишь. У Всевышнего просила терпения», — рассказала мать бойцов.

Фото: предоставлено Лилией Мубаракшиной

Старший сын Ренат всего месяц назад сам подписал контракт. Сначала он ничего не говорил матери, лишь перед отъездом сказал, что поедет к Альберту.

«Душа разрывалась, говорю ему, мол, волновалась только за одного, теперь за обоих. Но он принял решение, и мне оставалось только принять его», — говорит женщина.

Сейчас Альберт и Ренат Мухаметовы служат в одной части. Как оказалось, недалеко друг от друга, часто видятся. Альберт — командир батальона, под его началом служат многие бойцы из Нурлатского района. Все отмечают его организаторские способности, умение руководить и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Он всегда на связи с земляками и волонтерами.

Суфия Галиулловна недавно перенесла тяжелую болезнь, поэтому сыновья при каждой возможности звонят матери, стараясь не волновать ее, не рассказывают о ситуации на передовой.

Фото: предоставлено Лилией Мубаракшиной

«О том, что Альберт — командир батальона, я узнала только из газеты „Дружба“. У него позывной Артист, потому что, когда жили в Киргизии, он ходил в музыкальную школу. Любит сцену, играет на гитаре, песни пишет. О нем слышу только хорошие вести, поэтому душа спокойна», — заметила Суфия Мухаметова.

На днях Суфия апа получила еще одну приятную весть с фронта: командир войсковой части, где служит ее сын, прислал ей благодарственное письмо. В нем есть такая фраза: «Ваши сыновья — лейтенант Альберт Шафигуллович и рядовой Ренат Шафигуллович — являются примером для сослуживцев и уже вписали немало ярких строк в славную историю борьбы нашей страны с националистами, уничтожающими ни в чем не повинных русских людей на освобожденных территориях. Спасибо за воспитание таких сыновей».

Благодарственное письмо с наградами от себя лично глава района Дамир Ишкинеев передал сам. А руководитель Нурлатского отделения общественной организации «Боевое братство» Зиннур Мутагиров вручил женщине медаль «За содействие СВО».

Фото: предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Знаю ваших сыновей, они достойные люди, хорошие воины, настоящие патриоты своей страны. С Альбертом встречались и здесь, и на фронте. Спасибо вам за воспитание таких сыновей. Мы, нурлатцы, по-настоящему гордимся ими», — сказал Дамир Ишкинеев.

И хотя сердце матери наполнено тревогой за сыновей, Суфия Галиулловна не теряет бодрости духа, она и гостей встретила в хорошем настроении. «Каждый раз, когда открывается дверь, кажется, что вернулись сыновья. Что поделаешь, видимо, на роду мне написано жить в ожидании. Верю, мои сыновья домой вернутся с победой», —убеждена она.

Фото: из личного архива бойца

«Я рос, видя нацизм на Украине, поэтому признаю правоту России»

Уроженец Мариуполя Роман Хайленко летом прошлого года заключил контракт в военном комиссариате Буинского и Дрожжановского районов.

На момент начала специальной военной операции он уже около десяти лет жил в России. Мужчина несколько раз порывался участвовать в СВО, чтобы защищать интересы страны. Но в военных комиссариатах ему отказывали. И наконец уроженец Мариуполя получил гражданство России. С женой Светланой, уроженкой Казани, он обосновался в деревне Каменный Брод Тимбаевского сельского поселения.

Познакомились они в Казани. После десяти лет жизни в городе у них появилась мечта — поселиться с детьми в спокойной местности, где свежий воздух, своя земля. После того как перевез семью, Роман по контракту уехал в зону СВО.

Фото: из личного архива бойца

Летом он приезжал в отпуск и встречался с журналистами. Роман поделился воспоминаниями, как в школьные годы в Мариуполе русскоязычных детей обзывали «москалятами». А в 2014 году, когда в Киеве начались политические столкновения, он и вовсе принял решение уехать из страны. Для жизни выбрал Россию, приехал в Казань.

«Я всегда считал себя россиянином. И на СВО уехал добровольно. Я рос, видя нацизм на Украине, поэтому признаю правоту России», — сказал он.

Роман из династии медицинских работников. В годы Великой Отечественной войны врачом служила его бабушка. Он рос на ее рассказах о войне, о том, как советские солдаты до последней капли крови воевали за свою страну, о тяготах тех лет.

Фото: из личного архива бойца

По мнению бойца, желание помогать людям ему перешло от бабушки. Он окончил Санкт-Петербургский медицинский колледж. Роман оказывает раненым первую медицинскую помощь практически в открытом поле. Спасая жизни, когда счет идет на секунды, он и сам не раз попадал под вражеский огонь. Уверен, что родился в рубашке.

Со Светланой они воспитывают пятерых детей, у них двое общих сыновей. Оба верят, что Россия — непобедимая страна.