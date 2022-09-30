Магдеев — мобилизованным: «Единый приказ и наказ — вернуться живыми в Набережные Челны»

В Челнах сегодня проходит третья отправка призванных в рамках мобилизации мужчин. На площади у ДК «Энергетик» с самого раннего утра было многолюдно, провожать резервистов прибыл мэр Наиль Магдеев.

«Мы поддержим семьи наших воинов — мы сделаем все, чтобы определенную финансовую нагрузку взять на себя. Я как мэр города, офицер запаса и просто человек обещаю это и перед всем честным народом — чтобы морально, материально, организационно поддержать ваши семьи. Служите честно! И вам от всех нас единый приказ и наказ — вернуться живыми и здоровыми к себе домой в город Набережные Челны. Уверяю, мы вас любим, гордимся и всегда будем ждать! В добрый путь! Вперед!» — сказал градоначальник. Его слова были встречены громкими аплодисментами.

Далее военный комиссар Дамир Валиев скомандовал: «Направо! Правым плечом через ДК „Энергетик“ марш!». Под «Прощание славянки» мобилизованные отправились к автобусам.

По традиции Магдеев зашел к ребятам в автобус, чтобы каждому высказать слова поддержки и лично пожать руку. Солдаты воспользовались возможностью сделать селфи с мэром.

Накануне от ДК «Энергетик» из Челнов состоялось две отправки — на сборный пункт Казань, в танковое училище, убыло 200 челнинцев.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

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