Лукашенко вместе с Путиным примет участие в военных учениях 19 февраля

Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что будет участвовать в военных учениях на территории РФ 19 февраля вместе с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале переговоров с Лукашенко Путин обратил внимание на то, что им предстоит завтра поучаствовать в «интересном мероприятии».

«Завтра, если все будет нормально, мы побудем на интересном мероприятии», – сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

«Поучаствуем! Не просто побудем, примем активное участие!» – добавил Лукашенко.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что Вооруженные силы РФ в субботу проведут плановые мероприятия по стратегическому сдерживанию под руководством российского лидера.

К учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил России, ракетных войск стратегического назначения, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов.

Лукашенко отметил, что доволен тем, как прошли совместные российско-белорусские учения.

Он также призвал РФ и Республику Беларусь вместе реагировать на постоянное давление извне, исходящее со стороны Запада.

Напомним, белорусский лидер 18 февраля прибыл в Москву на переговоры с Путиным.

Встреча Путина и Лукашенко была анонсирована в середине февраля. Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом.