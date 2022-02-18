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Политика
18 февраля 2022  14:42
Дарья Сайфиева

Лукашенко вместе с Путиным примет участие в военных учениях 19 февраля

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Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что будет участвовать в военных учениях на территории РФ 19 февраля вместе с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале переговоров с Лукашенко Путин обратил внимание на то, что им предстоит завтра поучаствовать в «интересном мероприятии». 

«Завтра, если все будет нормально, мы побудем на интересном мероприятии», – сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия-24». 

«Поучаствуем! Не просто побудем, примем активное участие!» – добавил Лукашенко. 

Ранее в Минобороны рассказали о том, что Вооруженные силы РФ в субботу проведут плановые мероприятия по стратегическому сдерживанию под руководством российского лидера.

К учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил России, ракетных войск стратегического назначения, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов.

Лукашенко отметил, что доволен тем, как прошли совместные российско-белорусские учения. 

Он также призвал РФ и Республику Беларусь вместе реагировать на постоянное давление извне, исходящее со стороны Запада. 

Напомним, белорусский лидер 18 февраля прибыл в Москву на переговоры с Путиным. 

Встреча Путина и Лукашенко была анонсирована в середине февраля. Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом.

 

#Александр Лукашенко #Владимир Путин #военные учения
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