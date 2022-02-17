В Беларуси заявили, что учения с РФ носят оборонительный характер и не угрожают Европе

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» никак не угрожают соседним странам и в целом Европе, заявила РИА Новости официальный представитель Минобороны Беларуси Инна Горбачева.

«Учение носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – сказала она.

Горбачева обратила внимание на то, что в ходе учений отрабатываются методы пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции.

Также мероприятия направлены на противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

14 февраля на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил, что все масштабные военные учения в ближайшее время будут завершены.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко, который в пятницу посетит Москву для встречи с российским коллегой, заявил, что на переговорах, кроме всех актуальных тем региональной и международной повестки, будет также обсуждаться возвращение домой российских войск после совместных учений «Союзная решимость-2022» .