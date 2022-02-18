Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где сегодня он должен встретиться со своим российским коллегой — Президентом России Владимиром Путиным. О вылете борта сообщает telegram-канал «Пул первого».

Встреча Путина и Лукашенко была анонсирована в середине февраля. Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, Лукашенко заявлял, что стороны обсудят возвращение домой российских войск после совместных учений «Союзная решимость-2022».