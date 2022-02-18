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Официальная хроника
18 февраля 2022  09:37

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где сегодня он должен встретиться со своим российским коллегой — Президентом России Владимиром Путиным. О вылете борта сообщает telegram-канал «Пул первого».
Встреча Путина и Лукашенко была анонсирована в середине февраля. Предполагается, что на встрече лидеры двух стран обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».
Кроме того, Лукашенко заявлял, что стороны обсудят возвращение домой российских войск после совместных учений «Союзная решимость-2022».

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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