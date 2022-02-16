Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в сфере безопасности

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на следующей личной встрече обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает РИА Новости.

«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — отметил дипломат.

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером в ближайшее время.

Ранее, 12 февраля, президенты в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг реакции Соединенных Штатов и НАТО на выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности.

До этого, 26 января, США передали письменный ответ на российские предложения. Ознакомившись с ним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что Штаты проигнорировали в документе все ключевые для России пункты.