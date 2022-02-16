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Политика
16 февраля 2022  13:48

Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в сфере безопасности

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на следующей личной встрече обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает РИА Новости. 

«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — отметил дипломат. 

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером в ближайшее время.

Ранее, 12 февраля, президенты в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг реакции Соединенных Штатов и НАТО на выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности.

До этого, 26 января, США передали письменный ответ на российские предложения. Ознакомившись с ним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что Штаты проигнорировали в документе все ключевые для России пункты.

 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #россия и беларусь
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