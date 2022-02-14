Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с Президентом России Владимиром Путиным.

«Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным „в ближайшее время“», — цитирует РИА Новости Telegram-канал «Пул первого», приближенного к пресс-службе белорусского президента.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг реакции США и НАТО на выдвинутые ранее предложения по безопасности.