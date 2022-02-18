В субботу Путин проведет плановые учения сил стратегического сдерживания

В субботу, 19 февраля, Вооруженные силы РФ проведут плановые учения сил стратегического сдерживания. Руководить учениями будет Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве отмечают, что учения были спланированы заранее «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил».

К учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил России, ракетных войск стратегического назначения, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда проводила и намерена и дальше проводить военные учения на своей территории. «Это наше право», — сказал представитель Кремля.