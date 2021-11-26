Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где содержатся нелегальные мигранты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, где сейчас находятся беженцы. Об этом сообщает РИА Новости.

В последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Белоруссией. С 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Польша готова к обсуждению с Россией проблемы миграционного кризиса на границе. 24 ноября Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.