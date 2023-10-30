«Ложка дегтя» на Вознесенском тракте: как Казань решает проблему пробок на дорогах

Ремонт закончили на 71 участке дорог, а площадь работ составила почти 380 тыс. кв. м

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанские дороги потребовали беспрецедентных вложений – 28 млрд рублей

Развитие дорожной сети и благоустройство дворов Казани обошлись в этом году Казани в кругленькую сумму. Ее выделили при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Самые значимые проекты – строительство дублера Горьковского шоссе и Вознесенского тракта, а также реконструкция моста на улице Назарбаева.

«Благодаря поддержке Раиса республики из федерального центра была выделена беспрецедентная сумма — 28 млрд рублей. Из них 18,2 млрд направлено на строительство и реконструкцию дорог, 7 — на ремонт существующих объектов, еще 2,8 – на реализацию программы „Наш двор“», — сказал заместитель руководителя исполкома Казани Игоря Куляжев.

Ремонт закончили на 71 участке дорог, а площадь работ составила почти 380 тыс. кв. м. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» улучшили 12 участков трасс протяженностью 10 км.

Игорь Куляжев: «Благодаря поддержке Раиса республики из федерального центра была выделена беспрецедентная сумма — 28 млрд рублей» Фото: kzn.ru

Улучшения на Вознесенском тракте будут заметны после запуска второй очереди

По мнению Куляжева, первая очередь тракта, движение по которому открыли на днях, стала настоящим подарком для жителей Советского района.

Ее протяженность – около 4 км от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Для комфорта местных жителей рабочие построили три подземных перехода, а также установили дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов. Стоимость участка — 13,4 млрд рублей.

Сейчас продолжается строительство второго этапа магистрали от проспекта Победы до трассы М7. Именно после того, как его введут в эксплуатацию, дорожная ситуация заметно улучшится, считают в мэрии.

Первая очередь тракта, движение по которому открыли на днях, стала настоящим подарком для жителей Советского района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Долгожданное событие не обошлось «без ложки дегтя», как выразился Куляжев. В первые же дни образовались пробки на съезде в сторону проспекта Победы, а причиной власти Казани назвали неактуальность существующих нормативов.

«В соответствии с нормативами на таких магистралях стандартная ширина съезда — 4,5 метра, проектировщики предусмотрительно заложили ширину в 5,5 метра, но и этого оказалось мало», — пояснил Куляжев.

Существующие нормативы не поспевают за развитием транспорта и не учитывают реальные характеристики современных длинномеров. «Этот опыт оказался для нас поучительным, и в дальнейшем мы учтем данную ситуацию при проектировании других объектов», — пообещал замруководителя исполкома Казани.

Куляжев доложил, что дорожные службы изучили ситуацию и оперативно увеличили ширину съезда на повороте до 8,5 метра, чтобы любые длинномеры смогли беспрепятственно проехать. Также чуть дальше проспекта Победы был организован временный разворот для проезда в обратном направлении.

Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе зависит от дальнейшего финансирования

Масштабная стройка в этом году развернулась и на Горьковском шоссе. Участок длиной 11,5 км дороги важен из-за застройки «Большого Зеленодольска». Здесь планируется построить 5,7 млн «квадратов» жилья до 2030 года. На первом этапе, до 2025 года, хотят возвести дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк. Чтобы «Большой Зеленодольск», где по проекту должны будут жить свыше 182 тысяч человек, не стал причиной транспортного коллапса на въезде в Казань, увеличивают число полос на Горьковском шоссе и начали строить дорогу-дублер.

В этом году рабочие закончили устройство третьей полосы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» и ремонт существующего покрытия от ТЦ «Факел» до улицы Осиновской. В следующем году стройка продолжится, ведь нужно доделать три подземных и пять надземных пешеходных переходов, три подземные разворотные петли, один тоннель, эстакаду и три разворотных петли в одном уровне.

Масштабная стройка в этом году развернулась на Горьковском шоссе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается дороги-дублера, то первый участок от улицы Несмелова до Храма всех религий запустили в апреле. Куляжев рассказал, когда будет продолжено строительство.

«Для реализации следующего этапа в настоящее время разработан проект участка четырехполосной дороги дублера Горьковского шоссе протяженностью почти 10 километров от Храма всех религий до трассы М7. Получено положительное заключение экспертизы. Строительство будет возможно по мере выделения финансирования», — отметил Куляжев.

Почти на 200 улицах Казани стало светлее

Между тем ремонт дорог напрямую связан с безопасностью, о чем тоже отчитался Куляжев. Запланированная установка дорожных знаков, ограждений безопасности и барьерных ограждений, шумовых экранов, «лежачих полицейских» и сетей освещения закончена. Подробнее власти Казани рассказали об освещении.

Запланированный монтаж сетей освещения закончен Фото: © Владимир васильев / «Татар-информ»

Новые светодиодные светильники появились на 73 городских и 124 поселковых улицах. Что касается городских улиц, то где-то освещение было в неудовлетворительном состоянии, а кое-где и напрочь отсутствовало. Теперь светлее стало на улицах Хлебозаводская, Пржевальского, Камчатская, Революционная, Толстого, Рустема Яхина, Габишева, Седова, Волкова, Салиха Батыева, Карбышева, Профсоюзная, Южно-Промышленная, Окольная, 1-й Станционная, Иркен.

Казанцы остались без 10 отремонтированных дворов по республиканской программе

Также на деловом понедельнике в мэрии обсудили реализацию программы «Наш двор». По ней в Казани благоустроили дворовые территории 463 многоквартирных домов. Улучшения коснулись почти 100 тысяч жителей столицы Татарстана. Кроме того, рабочие отремонтировали 530 тыс. квадратных метров асфальта, установили более 3,2 тысячи светильников и создали 5 тысяч новых парковочных мест.

По программе «Наш двор» в Казани благоустроили дворовые территории 463 многоквартирных домов Фото: © «Татар-информ»

Увы, не все горожане ощутили позитивные изменения от благоустройства. Так из-за запоздалого ремонта тепловых сетей 10 из запланированных дворов не успели доделать. Речь идет о территориях возле домов по адресам: Академика Кирпичникова, 23, 25, 27, Академика Арбузова, 6, ул. 8 Марта, 11, Гагарина, 10,12а, 12д и на ул. Октябрьская, 16. Окончание ремонта перенесено на следующий год.

«Укладка нижнего слоя и установка освещения в этих дворах будет осуществлена в этом году», — пообещал Куляжев.

Рустем Гафаров: «В условиях обострения политической ситуации в мире, сплоченность нации важна как никогда» Фото: kzn.ru

День народного единства, крестный ход, производственный травматизм: еще немного с делового понедельника

Заседание в мэрии прошло в преддверии Дня народного единства.

«Сегодня, в условиях обострения политической ситуации в мире, сплоченность нации важна как никогда. Именно народное единство позволило сохранить устойчивость страны в этой непростой ситуации», — сказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Подробную программу культурных и деловых событий можно найти на сайте мэрии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подробную программу праздничных мероприятий озвучила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. В праздничный день 4 ноября в ДК «Кадышево» пройдет городской фестиваль «Душа народа», а в ДК имени Саид-Галиева покажут театрализованное представление «Сказка ложь, да в ней намек». Подробную программу культурных и деловых событий можно найти на сайте мэрии.

Также 4 ноября у православных христиан большой праздник – день прославления Казанской иконы Божией Матери. По этому случаю пройдет традиционный крестный ход рядом с Казанским Кремлем. Из-за этого утром будет перекрыт ряд дорог, а накануне улицу Миславского закроют для парковки.

В день прославления Казанской иконы Божией Матери пройдет традиционный крестный ход рядом с Казанским Кремлем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна важная тема касалась охраны труда в Казани. Так, председатель Комитета экономического развития исполкома города Гузель Мингазова озвучила топ травмоопасных сфер для работы. На первом месте, конечно, производство. Есть позитивные изменения. Например, работодатели погасили более 26 млн рублей долгов по зарплате.