Казанцам напомнили о перекрытии дорог из-за крестного хода 4 ноября

В день прославления Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, в столице Татарстана пройдет традиционный крестный ход. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров на деловом понедельнике.

«В день прославления иконы в столице Татарстана состоится традиционный крестный ход. В 7.30 начнется торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского Кремля, затем верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора вокруг Кремля и далее по улицам Батурина, Карла Маркса до Богородицкого монастыря», — рассказал спикер.

В связи с крестным ходом запланировано перекрытие дорог. Так, с 7.00 до 10.30 проезжая часть по маршруту крестного хода будет закрыта для движения. Кроме того, с 20.00 предшествующего дня до 10.30 улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

Ежегодно 4 ноября православные христиане отмечают праздник прославления Казанской иконы Божией Матери — одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.