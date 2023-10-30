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Руc Тат
Экономика 30 октября 2023 10:44

Казанские работодатели погасили более 26 млн рублей долгов по зарплате

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Казанские работодатели погасили более 26 млн рублей долгов по зарплате
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана удалось сократить долги по зарплате на 26 млн рублей. Об этом сообщила председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова.

«В течение года городская комиссия рассматривает вопросы образования задолженностей по заработной плате перед работниками. Так, за текущий период удалось сократить долги по зарплате на сумму свыше 26 млн рублей перед 287 сотрудниками», — рассказала чиновница на деловом понедельнике в мэрии.

Координационный совет в этом году добивается ощутимых результатов, отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Погашены долги по зарплате на 26 млн рублей, заключено почти 5 тыс. трудовых договоров.

Кроме того, по словам главы исполкома, радуют цифры по снижению производственного травматизма — он уменьшился на 35%.

#зарплата #долги по зарплате #Деловой понедельник
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