Топ самых травмоопасных отраслей Казани возглавила сфера производства

Фото: скриншот трансляции делового понедельника

Производство стало самой травмоопасной отраслью в столице Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета экономического развития исполкома города Гузель Мингазова.

«Если провести анализ наиболее травмоопасных сфер деятельности в Казани, то наибольшее количество несчастных случаев произошли в производственной отрасли и отрасли торговли и услуг», — сказала она.

Так, согласно информации на слайдах, видно, что в топ самых травмоопасных отраслей входит еще и транспорт.

При этом уменьшается число несчастных случаев со смертельным исходом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, за девять месяцев 2023-го в Казани произошло четыре смертельных случая на работе.

Основные опасности и риски, которые могут поджидать работников, — это падение с высоты, механические травмы, ожоги и химические повреждения, повреждения пальцев и рук.

Ранее Мингазова рассказала, что казанские работодатели погасили более 26 млн рублей долгов по зарплате.