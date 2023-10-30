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Топ самых травмоопасных отраслей Казани возглавила сфера производства
Производство стало самой травмоопасной отраслью в столице Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета экономического развития исполкома города Гузель Мингазова.
«Если провести анализ наиболее травмоопасных сфер деятельности в Казани, то наибольшее количество несчастных случаев произошли в производственной отрасли и отрасли торговли и услуг», — сказала она.
Так, согласно информации на слайдах, видно, что в топ самых травмоопасных отраслей входит еще и транспорт.
При этом уменьшается число несчастных случаев со смертельным исходом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, за девять месяцев 2023-го в Казани произошло четыре смертельных случая на работе.
Основные опасности и риски, которые могут поджидать работников, — это падение с высоты, механические травмы, ожоги и химические повреждения, повреждения пальцев и рук.
Ранее Мингазова рассказала, что казанские работодатели погасили более 26 млн рублей долгов по зарплате.
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