Видео: Вознесенский тракт глазами водителя

В Казани открылся первый участок Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы, постройки которого ждали 50 лет.

Автовладельцы поспешили испробовать новый участок дороги и поделились видеовпечатлениями.

Напомним, длина первого участка составляет 3,8 километра, для обеспечения скоростного движение по шестиполосной магистрали возведены два тоннеля. Для комфорта местных жителей рабочие построили три подземных перехода, а также установили дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов.

Церемонию открытия провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.