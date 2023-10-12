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Видео: Вознесенский тракт глазами водителя
В Казани открылся первый участок Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы, постройки которого ждали 50 лет.
Автовладельцы поспешили испробовать новый участок дороги и поделились видеовпечатлениями.
Напомним, длина первого участка составляет 3,8 километра, для обеспечения скоростного движение по шестиполосной магистрали возведены два тоннеля. Для комфорта местных жителей рабочие построили три подземных перехода, а также установили дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов.
Церемонию открытия провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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