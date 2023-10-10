Открыто движение по мосту на улице Назарбаева в Казани

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Движение по мосту через озеро Нижний Кабан по улице Назарбаева открыли сегодня. Об этом сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани, отвечая на вопросы горожан в своем Telegram-канале.

Рабочие увеличили количество полос с шести до восьми, несущую нагрузку моста с 15 тонн до 25 тонн на ось, а также расширили пешеходные зоны и сделали велодорожку со стороны озера Нижний Кабан.

Кроме того, специалисты установили барьерное и пешеходное ограждения, системы автоматического полива, провели новые сети наружного освещения.

Изначально реконструкцию моста планировалось завершить в следующем году, но затем сроки были перенесены на октябрь 2023-го, о чем сообщал «Татар-информ». Как отмечали в мэрии, запустить движение планируется в период с 10 по 13 октября.