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Ливни, грозы и град: атмосферные фронты изменят погоду в Татарстане
Сегодня, 6 июля, в Татарстане еще сохранится установившаяся ранее сильная жара, но надвигающиеся на республику атмосферные фронты приведут к изменению погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над регионом ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди. При этом кое-где, в том числе в столице РТ, при прохождении фронтальных разделов вероятны ливневые дожди и грозы. Локально возможен крупный град.
Юго-восточный и южный ветер скоростью от 6 до 11 м/с в дневные и вечерние часы местами будет усиливаться порывами до 15–20 м/с. Локально, включая Казань, прогнозируются шквалистые усиления ветра до 22–27 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта).
После теплой ночи (от +18 до +23 градусов) воздух на территории Татарстана прогреется до +32, +37 градусов (в столице республики — до +34, +36).
Впрочем, согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни в регионе произойдет понижение температурного фона. В воскресенье, 7 июля, столбики термометров не поднимутся выше +31 градуса, а в понедельник, 8 июля, — выше +30 градусов.
Накануне Раис РТ Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть осторожными в аномальную жару. Позднее он потребовал ужесточить контроль на водных объектах республики и усилить меры противопожарной безопасности. До этого МЧС напомнило о правилах безопасности в сильную жару и при усилениях ветра.
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