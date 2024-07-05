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Из-за жары в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Татарстане. Температура в республике поднимется до 37 градусов, сообщает Гидрометцентр Республики.
Кроме того, сегодня во второй половине дня и вечером местами на западе Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17-22 метров в секунду, локально град.
В связи с этим ГУ МЧС России по РТ предупреждает:
- не жгите сухую растительность и мусор, не разводите костры, не курите в постели, не перегружайте электросеть, используя сразу несколько мощных электроприборов;
- установите дома пожарный извещатель;
- в жару избегайте физических нагрузок. Двигайтесь не спеша, экономьте силы. Носите светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- не оставляйте детей без присмотра ни дома, ни у воды. Не купайтесь в необорудованных и запрещенных местах. Не ныряйте резко в воду. Перепад температуры может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
«Во время усиления ветра избегайте нахождения под линиями электропередач, деревьями, широкоформатными и ветхими конструкциями. Не заходите в воду при грозах. Во избежание поражения грозовым разрядом не стойте рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой или высотным строением. Во избежание пожара оборудуйте дом молниеотводом. И помните, ваша безопасность – это ваша ответственность», – заключил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.
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