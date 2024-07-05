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Общество 5 июля 2024 12:17

Из-за жары в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение

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Из-за жары в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Татарстане. Температура в республике поднимется до 37 градусов, сообщает Гидрометцентр Республики.

Кроме того, сегодня во второй половине дня и вечером местами на западе Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17-22 метров в секунду, локально град.

В связи с этим ГУ МЧС России по РТ предупреждает:

  • не жгите сухую растительность и мусор, не разводите костры, не курите в постели, не перегружайте электросеть, используя сразу несколько мощных электроприборов;
  • установите дома пожарный извещатель;
  • в жару избегайте физических нагрузок. Двигайтесь не спеша, экономьте силы. Носите светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • не оставляйте детей без присмотра ни дома, ни у воды. Не купайтесь в необорудованных и запрещенных местах. Не ныряйте резко в воду. Перепад температуры может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

«Во время усиления ветра избегайте нахождения под линиями электропередач, деревьями, широкоформатными и ветхими конструкциями. Не заходите в воду при грозах. Во избежание поражения грозовым разрядом не стойте рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой или высотным строением. Во избежание пожара оборудуйте дом молниеотводом. И помните, ваша безопасность – это ваша ответственность», – заключил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

#аномальная жара #штормовое предупреждение
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