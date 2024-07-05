В Татарстане на 21 день продлили ограничение на пребывание в лесах

В нескольких районах Татарстана вводят ограничение на пребывание граждан в лесу, а также на въезд в него транспортных средств. Постановление подписал Рустам Нигматуллин, документ появился на портале правовой информации.

Ограничения вводятся в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день. Эти меры касаются лесных территорий в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Документ предусматривает введение ограничений на пребывание людей в лесах, въезд в них транспортных средств и осуществление определенных видов деятельности. На период действия постановления будут установлены шлагбаумы на лесных дорогах, организовано круглосуточное дежурство и усилено патрулирование.