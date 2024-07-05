На Татарстан надвигаются ливни с грозами и сильный штормовой ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 6 июля, на фоне сохраняющейся аномальной жары в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Очередное штормовое предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером субботы местами по республике, включая Казань, при прохождении активных атмосферных фронтов прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра до 22–27 м/с и ливневые дожди. Локально также вероятен крупный град.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 20,8 до 24,4 м/с именуется штормовым, а от 24,4 до 28,4 — сильным штормовым. Сильный шторм способен вызывать значительные разрушения строений и с корнем вырывать деревья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики ожидают гроз и температурных рекордов в Татарстане. В свою очередь МЧС напомнило о правилах безопасности в сильную жару и при усилениях ветра.