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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан надвигаются ливни с грозами и сильный штормовой ветер
Завтра, 6 июля, на фоне сохраняющейся аномальной жары в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Очередное штормовое предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.
Днем и вечером субботы местами по республике, включая Казань, при прохождении активных атмосферных фронтов прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра до 22–27 м/с и ливневые дожди. Локально также вероятен крупный град.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики ожидают гроз и температурных рекордов в Татарстане. В свою очередь МЧС напомнило о правилах безопасности в сильную жару и при усилениях ветра.
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