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Минниханов призвал татарстанцев быть осторожными в аномальную жару
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики быть осторожными из-за установившейся в регионе аномальной жары.
«В республике всю неделю аномально жаркая погода! Впереди выходные, и наверняка многие планируют провести их на воде. К сожалению, с начала купального сезона мы уже потеряли 53 человека», — констатировал руководитель республики.
«Прошу всех быть бдительными! Берегите себя и детей! Без особой необходимости не находитесь на улице под палящим солнцем!» — подчеркнул Минниханов.
«Көннең иң эссе вакытында урамга чыкмаска тырышыгыз, бигрәк тә өлкәннәр (в переводе с татарского — „Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время дня, особенно [это касается] пожилых людей“)», — добавил Раис РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики ожидают гроз и температурных рекордов в Татарстане. В свою очередь МЧС напомнило о правилах безопасности в сильную жару и при усилениях ветра.
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