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Минниханов потребовал ужесточить контроль на водных объектах
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил ужесточить контроль на водных объектах республики и усилить меры противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В регионе установилась аномальная жара. Средняя температура воздуха на семь градусов выше нормы. Согласно прогнозу метеорологов, на протяжении нескольких дней в светлое время суток температура воздуха будет достигать +37 градусов.
«В этих условиях растет угроза возникновения пожаров. В зоне риска находятся 120 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода огня от лесных пожаров, и порядка 80 организованных мест отдыха детей», — заметил в связи с этим Раис РТ.
Кроме того, из-за жаркой погоды увеличилась вероятность происшествий на водных объектов. В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли уже 53 человека, в том числе — шесть детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.
«Главам муниципальных образований, МЧС, Минлесхозу следует организовать проведение превентивных мероприятий по снижению рисков возникновения ЧС», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Необходимо принять дополнительные меры по противопожарному водоснабжению населённых пунктов, детских оздоровительных лагерей, объектов, расположенных в лесном фонде или примыкающих к лесному фонду. Нужно усилить меры, направленные на предупреждение гибели людей на водных объектах», — конкретизировал он свои поручения.
«Это наша работа, сегодня мы должны быть более внимательными», — подытожил Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть осторожными в аномальную жару.
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