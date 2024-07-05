Минниханов потребовал ужесточить контроль на водных объектах

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил ужесточить контроль на водных объектах республики и усилить меры противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В регионе установилась аномальная жара. Средняя температура воздуха на семь градусов выше нормы. Согласно прогнозу метеорологов, на протяжении нескольких дней в светлое время суток температура воздуха будет достигать +37 градусов.

«В этих условиях растет угроза возникновения пожаров. В зоне риска находятся 120 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода огня от лесных пожаров, и порядка 80 организованных мест отдыха детей», — заметил в связи с этим Раис РТ.

Кроме того, из-за жаркой погоды увеличилась вероятность происшествий на водных объектов. В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли уже 53 человека, в том числе — шесть детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

«Главам муниципальных образований, МЧС, Минлесхозу следует организовать проведение превентивных мероприятий по снижению рисков возникновения ЧС», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Необходимо принять дополнительные меры по противопожарному водоснабжению населённых пунктов, детских оздоровительных лагерей, объектов, расположенных в лесном фонде или примыкающих к лесному фонду. Нужно усилить меры, направленные на предупреждение гибели людей на водных объектах», — конкретизировал он свои поручения.

«Это наша работа, сегодня мы должны быть более внимательными», — подытожил Раис Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть осторожными в аномальную жару.