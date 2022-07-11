Литва ограничила транзит алкоголя, химикатов и цемента в Калининград

Литва расширила ограничения на перевозки товаров в Калининградскую область через свою территорию. Об этом со ссылкой на таможню республики сообщает Reuters.

На этот раз в список запрещенных попали алкоголь, промышленные химикаты на основе спирта, древесина и цемент.

Ранее в рамках антироссийский санкций Литва запретила транзит стройматериалов, цемента и металлов, всего до 50% номенклатуры грузов, поставляемых в Калининград. Также республика отказалась создавать зеленые коридоры для поставок.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, цемент и металлы — всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на эти действия.

Впоследствии о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». По информации журнала Spiegel, власти Германии потребовали от руководства Литвы отменить касающиеся транзита ограничения из-за риска эскалации конфликта.