СМИ: Германия потребовала от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград

Власти Германии возмутились решением Литвы ограничить транзит грузов из России в Калининградскую область. Правительство ФРГ потребовало отменить это решение, чтобы не допустить эскалации конфликта, пишет газета Spiegel.

Правительство Германии опасается обострения конфликта с Россией из-за действий литовских властей. С их заявлениями о том, что остановлен транзит только санкционных товаров, в Германии не согласились, подчеркнув, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено». По данным источников издания, уже в ближайшее время эта мера может быть отменена.

Напомним, с 18 июля Литва запретила транзит части грузов из России в Калининградскую область. Под ограничения попали строительные материалы, техника, косметика и другие товары, включенные в санкционные списки. После введения ограничений трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.