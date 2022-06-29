Reuters: Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней

Вильнюсу и ЕС удалось добиться компромисса, поэтому через несколько дней через Литву вновь может возобновиться транзит в Калининград. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — говорится в сообщении.

Так, в настоящее время Брюссель ведет переговоры, чтобы вывести Калининград из-под санкций. Если Литва снимет свои возражения и соглашение будет подписано, то перевозки грузов возобновятся уже в начале июля.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, цемент и металлы — всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. МИД России выразил решительный протест властям Литвы.