МИД РФ выразил протест Литве из-за блокировки транзита в Калининградскую область

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест властям Литвы из-за блокировки Калининградской области.

Если в ближайшее время грузовой транзит между этим регионом и остальной территорией РФ через прибалтийскую страну не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении дипведомства.

Протест в связи с введенным Вильнюсом запретом вручили временной поверенной в делах Литвы в России. В МИД утверждают, что железнодорожный транзит грузов был закрыт без предупреждения российской стороны. Российская сторона требует незамедлительной отмены этих рестрикций. Действия Литвы власти РФ при этом расценивают как «открыто враждебные».

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. Некоторые российские политики пригрозили литовским властям жесткими ответными мерами.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля этого года.