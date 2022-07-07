Литва отказалась создавать зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград

Власти Литвы не согласны создать зеленые коридоры для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию. Об этом со ссылкой на советника Президента республики Асту Скайсгирите сообщает ТАСС.

«...Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», – сказала она, добавив, что Вильнюс следует европейским санкциям и никаких несогласованных действий не предпринимал.

«Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», – подчеркнула советник главы гоосударства.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, цемент и металлы — всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на эти действия.

Впоследствии о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». По информации журнала Spiegel, власти Германии потребовали от руководства Литвы отменить касающиеся транзита ограничения из-за риска эскалации конфликта.