Алиханов: Литовские железные дороги прекратят доставлять санкционные товары в Калининград

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи транзита ряда товаров, следующих в регион и из региона через территорию Литвы. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в видео, которое он разместил в своем Telegram-канале.

«Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с 00.00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область <…> большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции. <…> якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии <…>», — пояснил руководитель региона.

«<…> мы не завершили пока анализ, по нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации», — уточнил Алиханов. По его данным, это, в частности, строительные материалы, цемент, металлы и целый ряд других товаров, важных для строительства и производства, а также готовая продукция.

«Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов — различных балкеров, других типов судов», — отметил Алиханов. Такие меры окажутся необходимы, если проблему не удастся решить оперативно. При этом власти области рассчитывают обратиться к федеральному центру для получения субсидий.

Вместе с тем глава региона заверил, что уже сейчас ведется работа с Минтрансом, Российскими железными дорогами, Росморпортом, Министерством иностранных дел и другими ведомствами. По его словам, это необходимо, чтобы «получить разъяснения от Европейской комиссии, попытаться добиться правильных разъяснений, потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС Прибалтийских государств».

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