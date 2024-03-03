Лидеры Беларуси, Кыргызстана, Турции и Узбекистана поздравили Минниханова с днем рождения

Президенты Беларуси, Кыргызстана, Турции и Узбекистана Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев, а также представитель правящего дома Бахрейна Хамад бин Ибрагим аль-Халифа поздравили Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения (первого марта руководителю республики исполнилось 67 лет).

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Во многом благодаря Вашим незаурядным политическим и человеческим качествам, умению видеть проблемы и добиваться их решения Татарстан заслуженно занял ведущее положение среди регионов Российской Федерации. Уровень технологического развития и благосостояния населения свидетельствует об эффективности управления, дисциплине и профессионализме сформированной Вами команды.

Впечатлен высочайшим уровнем организации и проведения первого международного турнира „Игры будущего“. Вам удалось наглядно продемонстрировать всему миру новые, инновационные подходы и ориентиры, которые совсем скоро будут задавать тон в современном спорте. Глубоко признателен за радушный прием и дружескую атмосферу в ходе моего посещения на прошлой неделе Казани.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, крепчайшего здоровья, мира и успехов в реализации намеченных амбициозных планов.

Всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны близкой вам Беларуси», — сказано в поздравительном адресе Александра Лукашенко.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваша неустанная работа на посту Раиса Республики Татарстан является ярким примером высокого профессионализма, мудрости и преданности своему делу. Вы вносите значительный вклад в развитие одного из передовых субъектов Российской Федерации и укрепление его позиций на федеральном уровне.

Весьма признателен Вам за теплый прием и гостеприимство, оказанные нашей делегации во время визита в Казань для участия в церемонии открытия первого международного мультиспортивного турнира „Игры будущего“.

Удовлетворен состоявшимся плодотворным диалогом, который придал импульс дальнейшему наращиванию двустороннего кыргызско-татарстанского сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности во благо процветания братского Татарстана и Российской Федерации», — говорится в поздравительной телеграмме Садыра Жапарова.

«Уважаемый Раис, благодарю Вас за любезное поздравительное письмо, направленное Вами по случаю моего дня рождения.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения, желаю Вам здоровья и счастья.

Я твердо верю, что отношения между Турцией и Татарстаном, укрепленные историческими и глубоко укоренившимися братскими связями, будут развиваться и дальше благодаря нашим совместным усилиям. Несомненно, это развитие окажет положительное влияние и на отношения между Турцией и Российской Федерацией.

По этому случаю желаю Вашему Превосходительству долгой и здоровой жизни, а братскому народу Татарстана — процветания и благополучия», — сказано в поздравлении Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего рождения.

Дважды посетив Татарстан за последние полгода, я воочию убедился в том, какой большой вклад Вы вносите в обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, укрепление индустриального и инновационного потенциала России.

Сегодня успешно возглавляемый Вами регион является признанным общероссийским и международным центром деловой активности, новых технологий, культурной и спортивной жизни.

Высоко ценю Ваши особое внимание и практические усилия по дальнейшему углублению узбекско-российских отношений дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В настоящее время Татарстан выступает важным партнером областей Узбекистана — совместно реализуются стратегические проекты создания современных промышленных кластеров и технопарков, расширяются традиционно тесный культурно-гуманитарный и туристический обмены.

В этот светлый день искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, больших успехов в Вашей ответственной деятельности. Буду рад нашим новым встречам!» — говорится в поздравительном адресе Шавката Мирзиёева.

«Ваше Превосходительство!

Свидетельствую Вашему Превосходительству свое глубокое уважение и прошу принять мои сердечные поздравления с Днем рождения.

Направляю в Ваш адрес самые теплые поздравления и пожелания счастья, крепкого здоровья, творческой энергии и неиссякаемого оптимизма.

Мы очень рады, что этот особенный день совпал с Вашей поездкой в Королевство Бахрейн и желаем Вам отпраздновать его в кругу близких друзей.

Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими дружественными странами и прошу принять уверения в моем самом высоком уважении к Вам», — сказано в поздравлении представителя правящего дома Бахрейна.

Ранее Рустама Минниханова поздравили руководство Туркменистана, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики поблагодарил всех за поздравления и пожелания.