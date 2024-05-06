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Политика 6 мая 2024 11:15

Лидер демократов в Конгрессе допустил отправку войск на Украину в случае ее поражения

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Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что его стране придется отправить войска в зону российско-украинского конфликта в случае поражения Киева.

В интервью телеканалу CBS он утверждал, что Штаты «не могут позволить Украине пасть», поскольку если это случится, «то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт». Джеффрис уточнил, что имеет в виду не только денежную помощь, но и помощь в виде отправки военных.

По его словам, в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция, возглавляемая членом Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Джеффрис обвинил их в задержке согласования дополнительного финансирования на военные нужды для Киева: «[Фракция] считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов».

Американская администрация неоднократно заявляла, что Штаты не намерены размещать войска на Украине.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции, посвященной Украине, не стал однозначно исключать возможность отправки туда сухопутных войск. Он также заявил, что западные страны «намерены сделать все необходимое», чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте. Bloomberg писал, что заявления французского лидера вызвали ненависть у чиновников из США, которые опасаются столкновения с Россией.

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