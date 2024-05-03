Захарова заявила, что от войск НАТО после их отправки на Украину ничего не останется

Если войска Североатлантического альянса будут отправлены на Украину, от них ничего не останется. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Британский мининдел [Дэвид] Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — поделилась своим видением ситуации дипломат.

Upd. (19.50): Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. В Кремле сочли подобные заявления французского лидера «опасной тенденцией» (он высказывает подобные идеи с конца февраля этого года).