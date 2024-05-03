Песков о словах Макрона насчет отправки войск на Украину: «Опасная тенденция»

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее французский лидер назвал возможной отправку войск на Украину.

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что такого запроса от Украины на данный момент нет.