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Песков о словах Макрона насчет отправки войск на Украину: «Опасная тенденция»
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее французский лидер назвал возможной отправку войск на Украину.
«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что такого запроса от Украины на данный момент нет.
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