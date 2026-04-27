Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

На частном огороде в казанском поселке Салмачи выращен огурец, длина которого официально признана рекордом России. Результат зафиксирован экспертами Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD и внесен в Реестр рекордов России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Самый длинный огурец России, выращенный в частном парнике под Казанью, стал официально признанным садоводческим рекордом. Он подтверждает, что современные рекорды России формируются не только в научных центрах и специализированных хозяйствах, но и на обычных приусадебных участках», – отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

Садовод-любитель Эмина Вахитова весной прошлого года высадила овощи семенами сорта «Восточный деликатес» для домашнего потребления. «Я много лет выращиваю овощи в парнике. Все было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», – рассказала она.

После контрольных измерений, проведенных совместно с представителями Минсельхозпрода РТ, была установлена рекордная длина огурца – 93 см. Его масса составила более 2,8 тыс. граммов, а диаметр – 23 см. Эти параметры были официально зафиксированы, что и позволило внести достижение в национальный реестр.

«Этот результат вошел в историю Реестра рекордов России как зафиксированное достижение, установившее новый ориентир для национальной системы рекордов и подчеркнувшее потенциал частного земледелия как части устойчивой и самодостаточной культуры России», – уточнили в пресс-службе министерства.