«Тыкводворье» с «Котами и тыквами»: «Тыквенный спас» впервые пройдет в Елабужском районе

28 октября в сельском поселении Большая Качка Елабужского района состоится осенний фестиваль — «Тыквенный спас». Данное мероприятие пройдет впервые, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В программе праздника запланирована работа интерактивных площадок, выставка декоративно-прикладного творчества, концерт творческих коллективов, народные игры и хороводы. Для гостей фестиваля будут представлены торговые ряды. Также каждый желающий сможет поучаствовать в интересных творческих и кулинарных состязаниях.

Среди них фотоконкурс «Коты и тыквы», конкурс творческих поделок из овощей семейства тыквенных «Тыкводворье» и конкурс на лучшее блюдо из культуры семейства тыквенных (тыква, арбуз, дыня, патиссон, кабачок) «Тыквенная семейка».

Тыквенный спас — это славянский праздник, возникший как благодарение за урожай. В этот день почитают тыкву как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия.

Раньше на Тыквенный спас люди выбирали самые большие и красивые тыквы из своего урожая и приносили их в церковь на освящение. Затем распределяли тыквы между собой, дарили их родственникам, друзьям, соседям, бедным и нуждающимся.

Начало запланировано на 10.00. Мероприятие пройдет на территории Большекачкинского сельского дома культуры.