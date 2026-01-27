Леонов рассказал, что школа Загитовой откроется 1 сентября этого года

Алина Загитова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой откроется в Казани 1 сентября этого года. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства, сообщает корреспондент «Татар-информа».

Школа будет работать на базе центра фигурного катания, который предполагается открыть в День республики и День города, 30 августа.

«Активно работаем с Алиной [Загитовой], подбираем тренерский состав», – отметил Владимир Леонов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Даты открытия центра и школы не изменились по сравнению с анонсированными главой Минспорта РТ ранее, в декабре.

В июне 2023 года у Алины Загитовой состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой они обсудили реализацию проекта школы фигурного катания.

Крытый ледовый дворец с искусственным льдом возводят на улице Портовая неподалеку от Речного порта, на месте бывшего стадиона «Водник». В августе 2025-го стало известно, что на реализацию проекта выделят 1,29 млрд рублей.

Это будет крупный тренировочный комплекс с ледовой ареной, залами для хореографии и общей физической подготовки, а также зонами для массовых катаний и кафе.