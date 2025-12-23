Стала известна дата окончания строительства школы Алины Загитовой в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

Новый центр фигурного катания в Республике Татарстан будет построен к 30 августа 2026 года. Об этом сообщил министр спорта региона Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.

По словам министра, объект будет иметь узкую спортивную специализацию. «Это будет очень функциональный объект с одним льдом, большим количеством залов. Сразу скажу: он будет посвящен именно фигурному катанию. Да, может быть, мы разместим какие-то секции, но акцент будет на одном спорте», — приводит слова Леонова корреспондент «Татар-информа».

Ключевым проектом на базе нового комплекса станет школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее первый набор планируется провести уже 1 сентября 2026 года, практически сразу после открытия центра.

Центр строится на улице Портовой на месте бывшего стадиона «Водник», и станет крупным тренировочным комплексом с ледовой ареной, залами для хореографии и ОФП, а также зонами для массовых катаний и кафе. Строительство началось в 2024 году.