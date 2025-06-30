Владимир Леонов рассказал, когда откроют школу Алины Загитовой в Казани

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, когда в Казани планируют открыть дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Как вы знаете, в начале лета прошёл градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нём одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения. Движемся, как и договаривались, к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри», – передает слова Леонова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Школа Алины Загитовой будет располагаться на улице Портовая, 2 в Казани. Ранее Леонов говорил, что называть дворец фигурного катания в честь Загитовой – перебор.