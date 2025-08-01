Более 1,2 млрд рублей выделят в РТ на строительство центра фигурного катания Загитовой

На строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани выделят 1,29 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет РТ, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Заказчик - ГБУ «Главстрой РТ». Все работы планируют завершить к 1 декабря 2026 года.

Согласно документам, объект разделят на спортивную и тренировочную зоны. В первой части обустроят ледовую арену и зрительскую трибуну, а во второй - тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии, а также раздевалки для тренирующихся.

Помимо этого, в центре можно будет арендовать на прокат коньки – в центре обустроят специальную зону. Там же расположат кафетерий на 25 посадочных мест.

Напомним, идею об открытии школы фигурного катания Загитова озвучила 16 июня 2023 года. С таким предложением она выступила перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым на полях ПМЭФ.