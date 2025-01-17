Леонов: Казань хотела бы принять Зимние игры БРИКС

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В Татарстане готовят проект Игр стран БРИКС по зимним видам спорта. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства, посвященном итогам 2024 года.

«Выражали такую инициативу. Будем этот вопрос лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», — заверил руководитель Минспорта РТ.

Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. Состязания собрали около 5 тыс. участников из более чем 80 стран, были разыграны 387 комплектов медалей. Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.

Позднее в столице Татарстана предложили провести Параигры стран БРИКС. В октябре стало известно, что инициатива прорабатывается.