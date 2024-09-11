Параигры БРИКС предложили провести в Казани

Параигры стран БРИКС предложили провести в столице Татарстана в будущем, 2025 году. С соответствующей инициативой обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон, пишет газета «Ведомости».

По мнению парламентария, «Международный паралимпийский комитет уже давно стал политическим инструментом, наказывающим неугодные национальные паралимпийские ассоциации по указке коллективного Запада».

В качестве примера депутат упомянул летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже, где российским атлетам было запрещено выступать с гимном и флагом РФ, и зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, в которых россиянам вообще не разрешили участвовать.

Поэтому парламентарий напомнил о «позитивном опыте Игр БРИКС, который показал, что у идеи альтернативы Олимпийских игр есть реальный потенциал», и призвал рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения он предложил Казань, имеющую богатый опыт приема различных спортивных соревнований.

Вольфсон заверил издание, что проведение Параигр не потребует масштабных финансовых вливаний, поскольку в столице РТ уже есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований такого уровня. «Город потенциально мог бы принимать летнюю Олимпиаду этого года вместо Парижа. <…> Разумеется, надо уточнять набор дисциплин, но, думаю, все будет соответствовать», — добавил он.

Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. В состязаниях приняли участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей. Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о прошедшем турнире читайте в материале «Татар-информа» Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.