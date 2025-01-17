Министр спорта РТ Владимир Леонов: «2024 год прошел успешно для Республики Татарстан»

Министр спорта РТ Владимир Леонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал о целях собрания коллегии Министерства спорта в Поволжском университете спорта. Заседание, напомним, проходит в эти часы.

«Сегодня в традиционном месте, Поволжском университете спорта, проводим итоговую коллегию нашего Министерства спорта. Подводим итоги ушедшего 2024 года, ставим задачи на 2025 год. В целом считаем, что 2024 год прошел успешно для республики. Это один из лучших годов для республики с точки зрения развития индустрии спорта. Несмотря на все проблемы, санкции, сложности, нам удалось отлично поучаствовать в международной повестке. Мы провели два очень крупных, масштабных события – это «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС.

Сегодня Республика Татарстан – один из лидеров по количеству объектов инфраструктуры спорта. Вся она современная, модернизированная и сделана по лучшим мировым стандартам. Сейчас мы можем проводить соревнования любого уровня на территории республики, а наши граждане могут комфортно и с удовольствием заниматься любыми видами спорта.

Мы не стоим на месте. Понимаем, в чем можем прибавить, что можем улучшить. Поэтому на 2025 год сегодня мы озвучиваем достаточное количество задач по улучшению условий занятий спортом в Татарстане. В рамках дорожной карты все это мы будем исполнять.

Хочу поблагодарить за плодотворную работу всех коллег в Министерстве спорта Республики Татарстан, а также поблагодарить руководство региона. В одной связке, большой дружной семьей мы задаем тренды спорта», – сказал Леонов.

Отметим, что в эти дни в Казани проходит этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 19 января.