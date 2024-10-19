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Минспорт России прорабатывает учреждение Параигр стран БРИКС
Министерство спорта РФ и Паралимпийский комитет России прорабатывают учреждение состязаний спортсменов с ограничениями по здоровью из стран БРИКС. Об этом сказано в письме депутату Государственной Думы России от Татарстана Илье Вольфсону, выдвинувшему до этого идею проведения соответствующих соревнований, пишет газета «Ведомости».
Еще 22 июня в Казани прошла встреча министров спорта стран БРИКС, на которой, в частности, подвели итоги Игр БРИКС, прошедших в столице РТ, и определили перспективы совместных спортивных проектов. Министры решили продолжить работу над проектом Рамочной программы спортивного сотрудничества стран БРИКС и провести следующую встречу в Бразилии, которая в 2025 году станет страной — председателем организации.
«<...> Минспортом России совместно с Паралимпийским комитетом России и другими заинтересованными организациями прорабатывается вопрос о возможном учреждении состязаний параспортсменов стран БРИКС для последующего внесения указанного вопроса на обсуждение на ближайшей встрече в Федеративной Республике Бразилия в 2025 г. в случае согласия партнеров», — говорится в письме.
Ранее Илья Вольфсон предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко уже в 2025 году провести в Казани Параигры стран БРИКС. Он сослался на то, что «Международный Паралимпийский комитет уже давно стал политическим инструментом, наказывающим неугодные национальные паралимпийские ассоциации по указке коллективного Запада».
Выбор столицы Татарстана в качестве места проведения альтернативных состязаний парламентарий объяснил тем, что здесь уже есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований такого уровня.
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