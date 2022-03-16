Лавров назвал изменения в риторике украинской власти «обнадеживающими»

Некоторые изменения в риторике украинских властей обнадеживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обнадеживают некоторые изменения в риторике по поводу того, что есть более реальное восприятие происходящего и так далее», — сказал министр.

Он также не исключил, что инициативы, направленные на продолжение конфликта, подогревающие русофобию, подсказываются Украине из-за рубежа, чтобы «выбить Россию из колеи».

Лавров, однако, отметил, что шансы на мирное решение всех несогласий есть всегда и их нужно находить и использовать.

«Я на этот вопрос уже отвечал, он не сложный: шанс (на мир) есть всегда. По крайней мере, будучи дипломатом, ты не имеешь права на другие действия — шансы есть всегда искать и всегда использовать», — сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования ситуации на Украине.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Беларуси 7 марта. На четвертом раунде 14 марта обсуждались условия вывода российских войск с территории Украины и прекращение огня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможность переговоров Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.