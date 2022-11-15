Лавров: Генсек ООН клятвенно пообещал выполнить условия России по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «клятвенно» заверил, что все обещания по зерновой сделке будут выполнены. При обсуждении этого вопроса он отметил, что для него экспорт зерна из РФ – приоритетный вопрос, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты, но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике», — рассказал глава МИД РФ, представляющий Москву на саммите «Группы двадцати».

Он также добавил, что несмотря на обещания Гутерреша о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, пока практических результатов не достигнуто.

Лавров отметил, что он также на днях общался по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и они обсуждали подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о «зерновой сделке».

Напомним, договор по ней истекает 19 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита призвал страны G20 заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна. Он напомнил, что нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка с Россией была заключена под предлогом помощи беднейшим странам, но они получали максимум 5% продовольствия. Позже Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников.

В ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна. После этого Киев через Анкару предоставил письменные гарантии безопасности «зернового коридора», что и стало «фактором доверия» для возможного возвращения России в сделку.