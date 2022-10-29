Губернатор Развожаев заявил об атаке беспилотников на корабли Черноморского флота

Стоящие в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота сегодня утром подверглись атаке беспилотников. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал руководитель региона.

«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — заверил вместе с тем жителей города губернатор.

При этом после атаки дронов в Севастополе на время приостановили сообщение между северной и южной частями города через бухту. О наличии каких-либо последствий нападения для кораблей Черноморского флота ничего не сообщается.

«Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — предупредил севастопольцев официальный Telegram-канал городских властей.

Как сообщал «Татар-информ», за день до этого Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.