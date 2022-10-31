Путин — о разрыве зерновой сделки: Если Украина долбанет по этим судам, виноваты будем мы

Зерновая сделка с Россией была заключена под предлогом помощи беднейшим странам. Однако лишь 3-4%, максимум 5% продовольствия действительно шло в такие государства. Остальные 95-97% до них не доходило, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Разве для этого мы все делали?» — задал риторический вопрос глава государства.

Он отметил, что Россия не могла продолжать участие в зерновой сделке, так как больше не готова поручиться за безопасность судов, в том числе гражданских, следующих по этому коридору.

«Если Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы», — напомнил он.

По словам Путина, при теракте в Севастополе беспилотники — подводные и воздушные — частично шли именно по тому коридору, где перевозится зерно. Поэтому в том, что эта атака оказалась безуспешной, стоит благодарить только экипажи кораблей Черноморского флота.

Президент подчеркнул, что Россия не прекратила, а приостановила участие в сделке. Чтобы она вновь присоединилась к ней, Украина должна гарантировать, что с ее стороны не будет угроз для военных и гражданских судов, следующих по коридору.