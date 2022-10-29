Минобороны: Россия выходит из соглашения по «зерновому коридору» из-за теракта на ЧФ

Россия выходит из соглашения по вывозу украинского зерна, заявили в Минобороны РФ. Это в военном ведомстве объяснили проведением теракта на Черноморском флоте.

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, 22 июля Россия, Украину и Турция заключили так называемую «продуктовую сделку». Соглашение позволяет обеспечить вывоз зерна из украинских портов по «зерновому коридору», а также подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным ведомства в нападении участвовали девять летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов.